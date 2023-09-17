Menemen Çömlek Festivali’ne görkemli açılış

İZMİR Menemen Belediyesi'nin düzenlediği 2. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali, kıtaları birleştirerek yoğun bir yabancı katılım ve Türkiye'nin dört bir yanından konuklarıyla, ziyaretçilerine "Merhaba" dedi.

Menemen Şehir Parkı'nda açılan stantlar büyük ilgi görürken, Çalışma Sosyal ve Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, İzmir Valisi Süleyman Elban ve protokol, çömlek tezgahının başına geçip çömleğe şekil verdi. 75 yabancı konuğun ağırlandığı festival kapsamında, yüze yakın çömlek ustası da farklı kategorilerde hünerlerini sergiledi. Açılış töreninde konuşan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Dünyayı Menemen'de buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.