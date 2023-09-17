Themore Concept Bodrum’da

Aydın Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan'ın yanı sıra bölgedeki mimarlar ve iş ortakları katılımıyla gerçekleşen açılışa ünlü sanatçı Fedon da şarkılarıyla eşlik etti. Themore Concept yaklaşık 1 dönüme yayılan, Türkiye'nin en büyük sabit mobilya mağazasıyla; özgün çizgilerdeki geniş ürün yelpazesini, farklı ihtiyaçlara yönelik çözümlerini ve tasarım anlayışını daha geniş kitlelere ulaştıracak.

MOBİLYA MAĞAZASI

Açılışta mağaza yatırımlarıyla ilgili bilgi veren Orge Grup A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Geçgel " Bodrum son yıllardaki gelişimi ve buradaki müşterilerimizin beklentileri sebebiyle bizim için önemli bir lokasyon. O sebeple Ortakent'teki mağazamıza ek Konacık'ta bir mağaza daha açarak ürünlerimizi ve sunduğumuz hizmetleri daha güçlü bir biçimde göstermekten ve geniş kitlelerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu mağaza aslında bizim vizyonumuzun bir göstergesi. Bu yeni mağazamız ve sabit mobilya sektöründeki projelerimizle sektöre ayrı bir bakış açısı kazandırdığımıza inanıyoruz" dedi.

Bodrum'un Konacık ilçesinde yaklaşık 1000 m2'lik alana sahip mağazada; 10 farklı banyo, 11 mutfak ve 15 kapı modeli aynı anda sergilenebiliyor. Ürün ve kullanım çeşitliliğini gösteren otel konseptli bir oda ve 5 farklı konseptte yaşam alanının sergilendiği mağaza, büyüklüğü ve modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Themore Concept Aydın Astim Organize Sanayi Bölgesinde 17.000 metre kare; kapalı alanda, tam otomasyona sahip seri imalat yöntemini kullanarak ve tümüyle CNC makine parkuru ile mutfak-banyo dolapları, kapı, ray dolap, gardırop ve dekorasyon ürünleri üreten bir firmadır. İskenderun ve Didim'de bayileri; Fransa, Makedonya, Umman ve Pakistan'da satış noktaları bulunmaktadır.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SABİT MOBİLYA MAĞAZASI

BODRUM'UN Konacık ilçesinde yaklaşık 1000 m2'lik alana sahip mağazada; 10 farklı banyo, 11 mutfak ve 15 kapı modeli aynı anda sergilenebiliyor. Ürün ve kullanım çeşitliliğini gösteren otel konseptli bir oda ve 5 farklı konseptte yaşam alanının sergilendiği mağaza, büyüklüğü ve modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu mağaza yatırımı ile Türkiye'nin en büyük sabit mobilya mağazasını hayata geçiren Themore Concept, tasarımlarında estetiğin yanı sıra fonksiyonelliği de ön planda tutarak, evleri sadece daha şık değil, aynı zamanda daha yaşanabilir kılmayı amaçlıyor. Geniş ve modern tasarımıyla dikkat çeken mağaza, müşterilere mobilya alışverişini benzersiz bir deneyime dönüştürmeyi hedefliyor.