Yusufeli Barajı’nda ilk türbin dönmeye başladı

275 metrelik yüksekliği ile Türkiye'nin birinci, çift eğrilikli beton kemer barajlar kategorisinde ise dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda elektrik test üretimi başladı. Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 195,62 metreye ve depolanan su miktarı ise 967 milyon metreküpe ulaştı. Barajda elektrik üretimi için bulunan 3 üniteden birisi ıslak test üretimi için döndürülmeye başlandı.

DÜNYANIN 5. BÜYÜĞÜ OLACAK

SANTRALİN kurulu gücü 558 megawaat olan Yusufeli Barajı yıllık ortalama enerji üretimi 1 milyar 900 milyon kilowatsaatle 750 bin adet yerli ve milli otomobil TOGG'un enerjisini karşılayabilecek kapasitede enerji üretimi yapacak. Islak testlerin başlamasını sosyal medya hesabından duyuran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada, "Yusufeli Barajı ve HES'te elektrik enerjisi üretimi için ıslak testler kapsamındaki ilk türbin döndürme işlemini başlattık. Mühendislerimiz test denemelerini titizlikle takip ediyor. Dünyanın 5'inci en yüksek barajından elektrik alacağımız günler yaklaşıyor" dedi.