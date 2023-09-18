Nafaka mağduriyeti ortadan kaldırılmalı’

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı bir canlı yayında gündeme dair merak edilen soruları yanıtladı. Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin bir soru üzerine Tunç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da anayasayı, "yamalı bohça" olarak ifade ettiğini hatırlatarak, yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

GENİŞ ÇAPLI BİR ÇALIŞMA

1 Eylül'den itibaren kira hukukunda da zorunlu arabuluculuğu getirdiklerini hatırlatan Tunç, arabuluculuğa başvurmadan dava açılamayacağını belirtti. Tunç, arabuluculuğun, dava süreçlerinde zaman tasarrufu sağladığını, yargının iş yükünü azalttığını ifade ederek, arabuluculukla, dostane bir şekilde olayların çözüme kavuşmasının sağlandığını, böylece toplumsal barışa hizmet ettiklerini anlattı. Tunç, "1 Eylül'den itibaren geçtiğimiz 16 günde yaklaşık 14 bin civarında arabulucuya başvuru oldu. Bunun 12 bin küsuru kirayla ilgili, diğerleri de diğer davalarla ilgili. Kira ile ilgili özellikle birçok ilden bize anlaşma örnekleri geliyor hatta anlaşma videolarını fotoğraflarını gönderenler de var" ifadelerini kullandı.

İKİ TARAF DA KORUNMALI

Nafaka konusuna ilişkin konuşan Tunç, "Burada boşanma davasıyla tazminat, nafaka konularını ayırabiliriz, ayırmamız da gerekir. Nafaka ile ilgili bahsedilen mağduriyetlere duyarsız kalmamak gerekir. Kadının hassasiyeti noktasında biz hassasız. Kadınların korunması, onların nafaka konusunda mağduriyetlerine yol açılmamasını biz de savunuyoruz. Diğer yandan eğer dosya bazında farklı haksızlıklara neden olunuyorsa her iki taraf açısından düşünmek gerekir" diye konuştu. Öte yandan 1 Kasım'da aile hukukuyla ilgili sempozyum düzenleneceği duyuruldu.