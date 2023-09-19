İzmir’de Ahi şenliği

Güne esnaf yöneticilerinden oluşan kortejin, canlı heykeller eşliğinde, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) binası olan Birlik Plaza'dan Cumhuriyet Meydanı'na geçmesi ile başlayan törenler, izleyenlerin ilgisi topladı. Meydandaki Atatürk Anıtı'na Çelen Koyan İESOB Başkanı Yalçın Ata, 36. Ahilik Haftası'nı İzmir'de renkli etkinliklerle kutlayacaklarını söyledi.

ŞED KUŞATMA TÖRENİ

İESOB Başkanı Yalçın Ata ve Birlik yöneticilerinin Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ziyaretlerinin ardından, bando ve canlı heykeller eşliğinde esnaf yöneticilerinden oluşan kortej, Kemeraltı esnaf sanatkarlarına ve halka karanfil dağıttı. Kemeraltı girişinden İzmir İktisat Kongresi binasına kadar insanların büyük ilgisi ile ilerleyen kortejde, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da yer aldı. İktisat Kongresi Binası önünde halka Ahi Lokması ve kavurmalı Ahi Pilavı ikram edildi. Arzu eden vatandaşlar, bina girişine kurulan 'Ahilik Haftası Hatırası' dekoru önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. İktisat Kongresi Binası'nda sergilenen Şed Kuşatma Töreni'nin tiyatral sunumu da, katılımcıların beğenisini topladı. Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Şeker Ağa rolü ile tanınan Yüksel Ünal ile Bizimkiler dizisinin Galip'i Mehmet Gülerbaşlı'nın da rol aldığı Şed Kuşatma Töreni'nin tiyatral sunumu izleyenlere duygulu anlar yaşattı. İzmir İktisat Kongresi Binası'ndaki etkinliklere İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, İyi Parti İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu da katılarak kısa birer konuşma yaptı. Protokol konuşmalarının ardından, İzmir'de Yılın Ahisi olarak seçilen berber Muammer Zeybek'e, İlin Kalfası kadın kuaförü Azra Nur Kalmaz' a ve İlin Çırağı görüntü ve ses sistemleri mesleğini icra eden Ömer Akman'a özel kıyafetleri giydirildi.