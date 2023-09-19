Yerli gazdan günlük 150 milyon TL gelir

Milli Enerji ve Maden Politikası'nın mimarı Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Türkiye ilk kez sondaj gemisi sahibi olurken, o gün temelleri atılan çalışmaların meyveleri bugün toplanmaya başlandı. Bir yandan petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini sürdüren Türkiye, diğer yandan da 20 Nisan 2023'te karaya ulaştırılan Karadeniz doğalgazını ulusal sisteme göndererek vatandaşın kullanımına sunuyor. Halihazırda günlük 2 milyon metreküp civarında gaz, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Filyos'taki Doğalgaz İşleme Tesisi'nde işlenerek Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin ulusal doğalgaz şebekesine veriliyor. Henüz tam kapasite üretime geçilmemesine rağmen, yerli gazın ekonomiye katkısı da hissedilmeye başladı. Sisteme verilen gazın yılsonuna kadar 10 milyon metreküpe çıkarılacağı öğrenildi. Üretim, ilk hedef olan 10 milyon metreküpe çıkarıldığında, bugünkü fiyatlar bazında günlük 150 milyon TL Türkiye'nin kasasında kalacak.