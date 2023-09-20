Avrupa’nın en büyüğü Karapınar Güneş Enerji Santrali: 2 milyondan fazla kişinin elektriğini karşılıyor

Kalyon Enerji tarafından yapılan Avrupa'nın en büyüğü olan Karapınar Güneş Enerji Santrali kapılarını basın mensuplarına açtı. Karapınar'dan 2 milyondan fazla kişinin elektriğini karşılanıyor. Bin 350 megavat güçlü santral 2 bin 800 futbol sahası büyüklüğünde.

Avrupa'nın en büyük santralinin detaylarını A Haber muhabiri Ahmet Çelik'in konuğu olan Kalyon Enerji Sürdürülebilirlikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Defne Arısoy anlattı.

Defne Arısoy'un canlı yayında anlattıkları:

"Bizler çok heyecanlayız. Yatırımımız bu yıl tamamlandı ve tamamen devreye girdi. 2020 yılından beri parça parça olarak işletmeye almıştık. Sahada bioçeşitlilik çalışmalarımız devam ettiği için sahanın uyandığını gördük. Daha önce mera vasfını yitirmiş buradaki arazinin mikroklima etkisiyle bioçeşitliliğin canlandığını gördük.

Yıl başında beri özellikle yaptığımız çalışmalar ve incelemeler neticesinde bizler de farklı fikirler uyanmasına yol açtı. Canlanan bu araziyi otlamaya açmayı planladık. Neticede buradaki planı yaparken dünyadaki karşılığını incelemeye başladık. Küçük tesiste benzer örnekler gördük, bu boyutta bir tesiste böyle bir planlama ya da iş göremedik. Bir pilot çalışma başlattık. Koyunlar şu anda sahamızda otlamaya başladı. Önümüzdeki yıl nisan ve mayıs aylalarında otlama sezonun başlamasıyla çok daha yoğun şekilde bu çalışmayı devam ettirmeyi düşünüyoruz. Burada bir kazan-kazan sitemi içerisinde hareket ediyoruz. Burada koyunların olmasıyla beraber otlar biçilmiş oluyor. Aynı zamanda paydaşlarımızın geri bildirimi çok önemli. Paydaşlarımız çok geçmiş yıllarda mera vasfını yitirmeden önce burayı otlatma alanı kullanmaktaydı. Ekoçeşitlilik zamanla yeterli seviyede olmayınca buradan uzaklaştılar ve başka alternatiflere yöneldiler.

Şimdi bu koca arazi ve dev yatırım hem güneş çiftliğine hem de mera alanına dönüşmüş oldu. Biz de bunu fırsata çevirmek istiyoruz. Hem paydaşlarımız açımızdan hem de bizim açımızdan iş birliği geliştirdik. Buraya yapılan yatırımla ekosistem de gelişti. Bu döngü devam edecek. Hayvanların otlaması ve doğal gübreleme ile bu döngünün sürekliliği olacak. Arazide gözlemlediğimiz endemik türler var. Hürmüz otu gelişti. Biz burada çalışmalarımızı yaparken bunları da dikkate alıyoruz. Koyunları endemik bitki türlerinin olmadığı alanlara sokuyoruz. Bunun için çalışan bir ekibimiz var.

Biz bu alana 3 milyon panel yerleştirdik. Bunun ekonomiye katkısı kaçınılmaz. Devletin bir hedefi var 10 gigavat hedefi var. Buradaki yatırım 1,3 gigavat. Hedefe ulaşmak için çok önemli bir katkı sağlıyor. Ülkemizin yüzde 1 enerjisine karşılık gelen bir katkımız bulunuyor. Böyle yapılacak 100 tane yatırımla ülkemizin enerji sorunu kökten çözülebilir. Yaklaşık olarak 2 milyon nüfusun elektriğini burada üretiyoruz. Buradaki panellerde yerli ve milli. Çalıştığımız bölgenin kalkınmasına dikkat ediyoruz. Özellikle yerel istihdama öncelik tanıdık. Aynı zamanda istihdam ettiğimiz kişilerin eğitimine öncelik veriyoruz, mesleki eğitimlerden geçtiler. Bu tarz büyük projeleri çok önemli buluyoruz. Benzer modelleri diğer projelerimizin hepsinde uygulayacağız."