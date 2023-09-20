Ayvalık’ta dostluk ve sürüşün buluşması

TÜRKİYE 8. Uluslararası Gold Wing Buluşması, üçüncü kez ev sahipliği yaptığı Ayvalık'ta dostluk ve sürüş sevgisini yeniden tazeledi. Kuzey Ege'nin turizm cenneti Ayvalık'ın ilk beş yıldızlı simge otellerinden Grand Temizel Otel dev bir organizasyona ev sahipliği yaptı. 22 farklı ülkeden gelen 300'den fazla motosiklet ve 500'den fazla misafir otelde buluştu.

Etkinlik, Ayvalık topluluğunun sıcak misafirperverliği ve yerel yetkililerin desteği sayesinde büyük bir başarıya imza attı. Gold Wing Club Türkiye'nin (GWCTR) Başkanı Şenan Kerçin, etkinliğin başarısına katkılarından dolayı Ayvalık sakinlerine ve yerel yönetimine teşekkürlerini iletti. Etkinlik farklı geçmişlere sahip Gold Wing tutkunlarını bir araya getirdi. Buluşmanın önemli anlarından biri, katılımcılara bölgenin manzara güzelliklerini keşfetme fırsatı sunan etkileyici bir Cunda Adası turu oldu.