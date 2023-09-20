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Haberler Ekonomi EGİAD enerji verimliliği için protokol imzaladı

EGİAD enerji verimliliği için protokol imzaladı

HABER MERKEZİ
EGİAD enerji verimliliği için protokol imzaladı
EGE Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), enerji kaynaklarının hızla tükendiği ve sürdürülebilir bir dünya için enerji tasarrufunun büyük önem kazandığı günümüzde, enerji israfına dur diyebilmek adına enerji verimliliği çalışmalarıyla bilinen APOLLO loT Yazılım ve Enerji Teknolojileri A.Ş firması ile iş dünyasını biraraya getirdi. Firmayla enerji tasarrufu kapsamında protokol imzalayan EGİAD, üyelerinin globalde fark yaratmasını sağlamış olacak. Endüstriyel enerji yönetimi platformu Apollo'yla en büyük işletme giderlerini azaltmak için yola çıkan EGİAD adına gerçekleşen seminere Apollo firmasını temsilen Nida Perk- Pazarlama Yöneticisi, Süleyman Atlas - Operasyon Yöneticisi, Nurten Çay - Satış Yöneticisi katıldı.
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