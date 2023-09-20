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Haberler Ekonomi EGİKAD, kadınlar için yürümeye devam ediyor

EGİKAD, kadınlar için yürümeye devam ediyor

HABER MERKEZİ
EGİKAD, kadınlar için yürümeye devam ediyor
EGE İş Kadınları Derneği, kuruluşunun 15'inci yıldönümünü İzmir Arena'da kutladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan'ın katıldığı gecede, BASİ- FED Başkanı Mehmet Ali Kasalı, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EIB Konfeksiyon ve Hazır Giyim Başkanı Burak Sertbaş, İzmir İtalyan Ticaret Odası Başkanı Pietro Alba ve iş dünyasının tanınmış isimleri de hazır bulundu. EGİKAD Başkanı Şahika Aşkıner, kuruluş gecesinin açılışında yaptığı konuşmada 2008 yılında mesleklerinde uzman, vizyon sahibi on beş kadın tarafından kurulan EGİKAD'ın bugün geldiği noktada büyük emekler verildiğini belirtti.
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