Elektrikli şarj istasyonu sayısı 8 bin 861’e ulaştı

TÜRKİYE'NİN yerli otomobili TOGG'un yollara çıkması ile birlikte elektrik şarj istasyonlarında da atılım yaşanmaya başlandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, "Halihazırda 81 ilimizde de şarj istasyonları bulunuyor ve ülkemizdeki şarj istasyonu sayısı her ay neredeyse katlanarak artıyor. Son rakamlara göre 4 bin 221 adet şarj istasyonunda 6 bin 633 adeti AC (yavaş şarj), 2 bin 228 adet DC (hızlı şarj) noktası olmak üzere toplam 8 bin 861 şarj noktasına ulaştık" dedi.