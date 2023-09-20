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İzmir’de göle düşen helikopterin kurtarılma anları kamerada

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen orman yangını sırasında Tahtalı Barajı'na düşen ve üç mürettebatın hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili enkazın sudan çıkarılma çalışmalarının görüntüleri, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından paylaşıldı.

İHA
İzmir’de göle düşen helikopterin kurtarılma anları kamerada

İzmir'in Menderes ilçesinde yangına müdahale ederken su aldığı esnada Tahtalı Barajı'na düşen helikopterin enkazının kurtarılma anları, Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Geçtiğimiz cumartesi günü Menderes ilçesi Keler Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale ederken su aldığı esnada Tahtalı Barajı'na düşen helikopterde mürettebattan 4 kişi kaybolmuştu.

Olayın ardından Kırgızistan uyruklu İsabekov Erkinbek, kendi imkanları ile kıyıya çıkarak yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Dün gerçekleştirilen çalışmalarda da mürettebattan İanshanlo Lamzar ve Oleg Agaev'in cansız bedenleri enkazdan çıkartıldı. İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, helikopter mürettebatından aranan son kişi olan Türkiye vatandaşı Mehmet Akif Tutuk'un cansız bedeninin enkazdan çıkartıldığı belirtildi.

HELİKOPTER ENKAZI BÖYLE ÇIKARTILDI

Öte yandan helikopter enkazındaki arama kurtarma çalışmaları için Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Su Altı Kurtarma (SAK) ekipleri bölgede çalışma yürüttü. Helikopter enkazının çıkarılması için yürütülen çalışmalar da Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabında paylaşıldı.

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