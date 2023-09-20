Mega yat ‘Polestar’ Fethiye’ye demir attı

DÜNYANIN sayılı mega yatlarından olduğu bildirilen Cayman Adaları bayraklı "Polestar" isimli 70 metre uzunluğundaki mega yat, Fethiye limanına demir attı. "Kutup Yıldızı" olarak ifade edilen 70 metre uzunluğundaki mega yata Fethiye iskelesinden 69 ton litre akaryakıt ikmali yapıldı. Haftalık kirasının 769 bin dolar olan, İtalyan Rossinavi şirketine ait mega yat, dün sabah saatlerinde Bodrum'dan Fethiye limanına geldi. Turistlerin ilgiyle izlediği mega yatta 6 kabin bulunduğu, 12 misafir ağırladığı ve çok lüks olduğu kaydedildi. Mega yatın akaryakıt ikmalinin ardından Rodos Adası'na gideceği öğrenildi.