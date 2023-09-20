Mühendisin boncuk tutkusu kadınlara iş imkanı sağladı

AFYONKARAHİSAR'DA bilgisayar mühendisi olmasına rağmen küçük yaşta ilgi duyduğu boncuk tutkusunun peşinden giden 26 yaşındaki Gülşen Demiratan, tasarlayıp ev kadınlarına ürettirdiği takıları yurt dışına da satıyor. Demiratan, okul yıllarında ailesinden aldığı harçlıklarla temin ettiği boncuk ve takı malzemeleriyle kendine özgü tasarımlar yaparak çevresine satmaya başladı.

Takı tasarımı tutkusunu işe dönüştüren Demiratan, önce e-ticaret üzerinden satış yaptı, 18 yaşından sonra da Taşhan Alem-i Çarşı'da 9 metrekarelik ilk dükkanını açtı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde öğrenim gören Demiratan, diğer taraftan da aksesuar, boncuk malzemeleri ve takı tasarım işletmesi üzerine ticaretle uğraştı. Mezun olduktan sonra bir süre özel bir firmada mühendislik yapan Demiratan, iç mimar eşi Ahmet Demiratan'ın da desteğiyle yaklaşık iki yıl önce ikinci takı tasarım dükkanını açtı.

Boncuğun kendisinin ekmek kapısı olduğunu dile getiren Demiratan, "Buradaki ürünlerin hepsi el emeği. Biz ev hanımlarına iş veriyoruz. İl merkezi ve ilçelerden 600 kadına, malzemeler ve örnek tasarım numuneleri veriyoruz. Yaptığı işleri de tekrar bize verip, ücret alıyorlar hatta kadınlarımızın yaptığı el emeği kolye, bileklik ve takı ürünlerini yurt dışına ihraç ediyoruz. Hollanda, Almanya ve Bangladeş'e çok ürün gönderiyoruz" dedi.