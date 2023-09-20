  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Öğrencilerden fazla para almak yasak

Öğrencilerden fazla para almak yasak

HABER MERKEZİ
Öğrencilerden fazla para almak yasak
NORMAL eğitim süresinde mezun olamayarak okulu uzatan öğrencilerden eğitim öğretim ücreti yıllık değil sadece tekrar gerektiren ders veya dönem başına alınacak. Bir üst sınıfa geçen öğrencilerden daha önce okusa da başaramadığı ve yeniden görmesi gereken alt sınıf dersleri için dönem/yıllık ücrete ilave olarak ek bir ücret alınmaması Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından daha önce karar altına alınmıştı. Ancak bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının normal eğitim süresinde mezun olamayarak okulu uzatan öğrencilerden kaldığı ders ücreti yerine yıllık ücret talep ettiğine ilişkin şikayetler gelmeye başladı. YÖK'ten yapılan bilgilendirmede ücretin de normal eğitim dönemi ücretinden yüksek olamayacağı belirtildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA