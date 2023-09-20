Öğrencilerden fazla para almak yasak

NORMAL eğitim süresinde mezun olamayarak okulu uzatan öğrencilerden eğitim öğretim ücreti yıllık değil sadece tekrar gerektiren ders veya dönem başına alınacak. Bir üst sınıfa geçen öğrencilerden daha önce okusa da başaramadığı ve yeniden görmesi gereken alt sınıf dersleri için dönem/yıllık ücrete ilave olarak ek bir ücret alınmaması Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından daha önce karar altına alınmıştı. Ancak bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının normal eğitim süresinde mezun olamayarak okulu uzatan öğrencilerden kaldığı ders ücreti yerine yıllık ücret talep ettiğine ilişkin şikayetler gelmeye başladı. YÖK'ten yapılan bilgilendirmede ücretin de normal eğitim dönemi ücretinden yüksek olamayacağı belirtildi.