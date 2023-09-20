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Haberler Ekonomi Türkiye’ye sağlık için 746 bin turist geldi

Türkiye’ye sağlık için 746 bin turist geldi

HABER MERKEZİ
Türkiye’ye sağlık için 746 bin turist geldi
TÜRKİYE'NİN sağlık turizmi sektörünü değerlendiren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi, Uluslararası Sağlık Turizmi Komite Başkanı Fedakar Günsili, "Sağlık turizmi ülkemiz için hem gelir hem de prestij anlamında oldukça değerli bir sektör. Bizim hedefimiz dünyanın en iyisi olmak. Uluslararası Sağlık Hizmetleri'nin (USHAŞ) verilerine göre 2023'ün ilk 6 aylık döneminde ülkemizi sağlık hizmeti almak için ziyaret eden turist sayısı 746 bine yükseldi. Bu veriler ışığında rahatlıkla söyleyebiliriz ki 15 yıllık süreçte Türkiye 1 yılda ağırladığı turist sayısının 10 katına 6 aylık süreçte ulaşabilir durumuna geldi" dedi.
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