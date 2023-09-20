Yatağan’da balon turizmi başladı

MUĞLA'NIN Yatağan ilçesindeki Stratonikeia ile Lagina antik kentlerini havadan izlemek isteyen yerli ve yabancı turistler için balon turizmi başladı. Muğla Valiliği koordinesinde Yatağan'daki turizm değerlerinin artırılmasında büyük önem taşıyacak sıcak hava balonu turizmi için 4 gün sürecek test uçuşları başladı. Belirlenen koordinatlarda yetkili pilotlar ve teknik ekiplerle gerçekleştirilen deneme uçuşlarında ilk gün olumlu sonuçlar alınırken Yatağan ilçesinde tarihi ve ören yerleri ile doğal güzelliklerin yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi görmesi bekleniyor