Beklenen konut kredisi ekim ayında başlıyor

Konut kredilerinin yüzde 3.23 oranlarına ulaşması sonrası yurttaşların ev sahibi olma imkanı zorlaştı. Artan kredi faizlerinin ardından Merkez Bankası ve BDDK harekete geçti. Yüksek vadeli ve düşük faizli konut kredisinin ekim ayında yürürlüğe girmesi beklenirken vade ve faiz oranları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu (BDDK) ilk kez ev sahibi olmak isteyenler için uygun bir kredilendirme sistemi üzerinde çalışıyor. Kira ve konut fiyatlarındaki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, salgın döneminde daralan konut arzının hızla artırılmasına, depremin oluşturduğu konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilerek dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkânı arttırılacak. Uygun faizli konut kredisinde hedeflenen vade ve faiz oranları da belli oldu.