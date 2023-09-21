  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Dar gelirlinin konuta erişimi çoğalacak

Dar gelirlinin konuta erişimi çoğalacak

HABER MERKEZİ
Dar gelirlinin konuta erişimi çoğalacak
HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fahiş kira ve ev fiyatlarındaki artışın kalıcı çözümü için alınacak önlemleri anlattı. Şimşek, "Enflasyonla mücadele ve kiralardaki fahiş artışların önüne geçmek üzere, konut arzı artırılacak, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimi artırılacaktır" dedi. Yazılı soru önergesine yanıt veren Şimşek, "Orta vadede, enflasyonla mücadele ve kiralardaki fahiş artışların önüne geçmek üzere, konut arzı artırılacak, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimi artırılacak" diye konuştu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA