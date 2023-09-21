Dar gelirlinin konuta erişimi çoğalacak

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fahiş kira ve ev fiyatlarındaki artışın kalıcı çözümü için alınacak önlemleri anlattı. Şimşek, "Enflasyonla mücadele ve kiralardaki fahiş artışların önüne geçmek üzere, konut arzı artırılacak, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimi artırılacaktır" dedi. Yazılı soru önergesine yanıt veren Şimşek, "Orta vadede, enflasyonla mücadele ve kiralardaki fahiş artışların önüne geçmek üzere, konut arzı artırılacak, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimi artırılacak" diye konuştu.