EBRD finansmanı ile deprem bölgesine 109 milyon dolar

DENİZBANK, 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş depreminden etkilenen bölgelerde kalkınma sürecini desteklemek ve finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) 109 Milyon dolar taze kaynak temin etti.

EBRD tarafından oluşturulan Türkiye Afet Müdahale Çerçevesi kapsamında sağlanan kredi ile depremden doğrudan hasar gören birey ve işletmelere finansman yaratılması, bölge nüfusunun birincil ihtiyaçlarının karşılanması, mevcut kredilerin yeniden yapılandırılması ve kalkınma için büyük önem arz eden beşeri sermayenin korunması hedefleniyor.

DenizBank Hazine, Finansal Kurumlar ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı Bora Böcügöz, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından kurum olarak seferberlik ilan ettiklerini; öncelikli ihtiyaçların ivedilikle temini ve bölgeye ilk elden ulaştırılmasının ardından, uzun vadeli gereksinimlere odaklanarak desteklerini daha da sistematik hale getirdiklerini ifade etti.