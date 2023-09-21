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Sinema sektörüne 72 milyonluk destek

HABER MERKEZİ
Sinema sektörüne 72 milyonluk destek
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, sinema sektörüne yılın ilk 9 ayında 72 milyon 500 bin lira destek sağladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sinema sektör temsilcilerinden oluşan 7 kişilik Sinema Destekleme Kurulunun son değerlendirme toplantısında, 20 projenin daha desteklenmesi kararı alındı. Kurul ilk yönetmen, uzun metraj ve çekim sonrası türlerindeki projelerin desteklenmesi konusunda görüş birliğine vardı. Sinema sektörüne verilen desteklerden 7'sini "İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım", 11'ini "Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım" ve 2'sini de "Çekim Sonrası" başlığında yer alan projeler aldı.
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