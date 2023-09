Times’dan Türkiye’ye yatırım daveti

CUMHURBAŞKANLIĞI Yatırım Ofisi, New York'taki Times Meydanı'ndaki dijital panolarda "Invest in Türkiye" (Türkiye'ye yatırım yap) mesajını yayımladı. Türkiye'nin küresel tedarik zincirindeki konumunu sağlamlaştırarak ileriye taşıyacak, katma değerli ve teknoloji odaklı yatırımları çekmeyi hedefleyen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, ülkenin potansiyelini tanıtmak amacıyla yaptığı çalışmalarına yenisini ekledi. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin "Türkiye: Dayanıklı Yatırım Ortağınız" ve "Invest in Türkiye" mesajları, New York'un dünyaca ünlü Times Meydanı'ndaki dijital panolarda yayımlandı. Mesajlar, BM 78. Genel Kurulu dolayısıyla şehrin dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerini ağırladığı haftada 3 gün boyunca düzenli aralıklarla gösterildi.