Devlet desteğiyle ilk yerli sondaj makinesini üretti

Aydınlı girişimci Hasan Yaşar, KOSGEB desteğiyle Türkiye'de ilk yerli sondaj makinesini üretti. Yaşar, su ve doğalgaz aramada kullanılan sondaj makinesi için siparişlere yetişemediğini söyledi. Aydın'da girişimcilere yönelik sağlanan devlet destekleri, il ekonomisine katma değer olarak yansımaya devam ediyor. KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Desteği ile projesini hayata geçiren Hasan Yaşar, Türkiye'de ilk defa uzaktan kumandalı yerli malı hidrolik sondaj makinelerinin üretimini gerçekleştirdi. Efeler ilçesi Ata Mahallesi Zeybek Bulvarı üzerindeki fabrikada üretilen ve sektörde tek olma özelliği taşıyan sondaj makinelerine talebin yoğun olduğunu dile getiren Yaşar, "Şuana kadar 4 adet bu makinelerin satışını gerçekleştirdik. Yoğun talep nedeniyle siparişlere yetişemiyoruz. İhraç edilir hale gelen sondaj makineleri su, doğalgaz aramalarında önemli avantaj sağlıyor" dedi. KOSGEB İl Müdürü Sadullah Dülger, "Aydınlı isterse Türkiye'de ilk ve tek yerli sondaj makinesi de üretir. Girişimcimiz Hasan Yaşar, bunu başardı. Uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen makineden 4 adet satılmış ve siparişlere yetişilemiyor" dedi.