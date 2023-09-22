Türkiye’nin Çin ile ilişkileri ivme kazanıyor

Kuşak ve Yol Girişimi'nin (KYG) 10. Yılı, Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yayımlanan China Today Dergisi tarafından düzenlenen 4. Türkiye-Çin İletişim Forumu'nda ele alındı. THY sponsorluğunda düzenlenen forumun açılışında konuşan T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü Asya ve Pasifik Ülkeleri Dairesi Başkanı Çağatay Özden, "Türk-Çin münasebetleri, son yıllarda önemli bir ivme kazanmıştır" dedi.

ÖNEMLİ BİR GİRİŞİM

Özden, iki ülke arasında ekonomiden ticarete, kültürden eğitime, turizmden ortak ulaştırma projelerine kadar çeşitli alanlarda iş birliğinin geliştiğini söyledi. Günümüzde insanlığın dünya barışını tehdit eden zorluk ve iklim değişikliği gibi sorunlarla boğuştuğunu hatırlatan China International Communications Group (CICG) Başkan Yardımcısı Gao Anming, "Bu noktada Kuşak ve Yol Girişimi (KYG) halklar arasında kader birliğini gerçekleştirecek önemli bir girişimdir" dedi. Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ise, Kuşak ve Yol projesinin son 10 yılda soyut bir tablodan çıkarak ayrıntılı bir boyut kazandığını ifade etti.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi İletişim Dairesi Başkanı Gökhan Yücel 4. Çin-Türkiye İletişim Forumu'nun iki ülke arasında uzun yıllara dayanan diplomatik ve kültürel ilişkilerin daha iyi seviyeye taşıması adına büyük önem arz ettiğinin altını çizdi. T.C. Turizm ve Kültür Bakanlığı Bakan Yardımcısı Serdar Çam ise, "Tüm devletlere eşitlik ve samimiyet çizgisinde ilişkilerimizin gelişmesini sağlamaya çalışıyoruz. Gerek Çin'den gerekse de diğer ülkelerden yatırımların artmasını diliyorum. Türkiye gerçekten bir fırsat ülkesidir" dedi.

'İŞBİRLİĞİMİZ 11. YILINDA'

TURKUVAZ Dergi Genel Müdürü ve Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş de, "China Today ile işbirliğimizin 11. yılına erişmiş bulunuyoruz. Dergimizin her sayısında Çin'i ve Çin'in gerçeklerini tüm boyutlarıyla anlatmaya devam ediyoruz ve edeceğiz" dedi.