Yatırım dünyasının nabzı İzmir’de attı

EGE Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) Başkanı Sibel Zorlu, Orta Vadeli Program'da reel ekonomik durum temel alınarak gerçekçi hedefler ortaya konulduğunu ifade ederek, programın yapısal reformlarla güçlendirilerek hayata geçirilmesini beklediklerini belirtti. ESİAD 2. Yatırım Zirvesi, kentteki bir otelde "Finansmana Erişim, Uluslararası Ortaklıklar ve Sermaye Piyasası İmkanları" temasıyla düzenlendi.

Zirvenin açılışına katılarak bir konuşma yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, dünya ekonomilerinde son yıllarda yaşanan değişimlerle birlikte yeni yatırımlar için farklı finansman koşullarının önemini artırdığını, Türkiye'deki yatırımcıların da farklı modellerle başarılı sonuçlar elde ettiğini söyledi. Farklı finansman olanakları konuşulurken dikkat edilmesi gereken noktaların da bulunduğuna işaret eden Elban, halka arzlarda şirket değerlerini şişirerek yapılan manipülasyonlar, ortaklıklarda yaşanan sıkıntıların ele alınması gerektiğini kaydetti. ESİAD Başkanı Sibel Zorlu da yatırım dünyasının nabzını İzmir'de tutmak istediklerini ifade ederek temel hedeflerinin Türkiye'nin sürdürülebilir ve istikrarlı biçimde kalkınmasına katkı sağlamak olduğunu ifade etti.