İstanbul’un cazibe merkezi Tuzla

Turkuvaz Medya yazarları, şehir buluşması kapsamında Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile bir araya geldi. Buluşmaya katılan gazeteciler Mahmut Övür, Ekrem Kızıltaş, İsa Tatlıcan, Faruk Erdem, Nihan Günay, Cihan Narlı, Mevlüt Tezel ve Yüksel Aytuğ, Başkan Şadi Yazıcı ile birlikte belediyenin hayata geçirdiği hizmetleri yerinde inceledi. Tuzlalıların hayatını kolaylaştırmak için çalışan ve yaptığı hizmetlerle ilçeye yeni bir profil kazandıran Yazıcı, 15 yıllık belediye başkanlığı döneminde yaptıklarını tek tek anlattı.

YAPILAN HİZMETLER GEZİLDİ

Gönül Elleri Çarşısı'na giden Turkuvaz Medya ekibi, burada gönüllü kadınlarla konuşarak faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Sonrasında Şelale Eğitim Parkı'na giden yazarlar, Türkiye'nin en fonksiyonel merkezini gezdi. Teknoloji Geliştirme Merkezi, Kutup Bilim Evi ve Gözlem Evi'ni gezen yazarlar Yaşlılar Merkezi sakinleriyle sohbet etti. Turkuvaz Medya ekibi ayrıca Türkiye'nin ilk gemi gençlik merkezini ve burada gençlerin aldığı eğitimleri yerinde gördü. Program Tuzla Marina'nın ve marinada bulunan Aslanpark'ın gezilmesiyle son buldu.

"VAATLERİMİZ GERÇEKLEŞTİ"

2009 yılında göreve gelen Başkan Şadi Yazıcı, "Biz, Tuzla için iki hedef koyduk: Eğitim kenti olması ve deniz denilince akla Tuzla'nın gelmesi. Bu hedefler doğrultusunda çalıştık. Kent yaşamının kalitesini artırabilmek için çok çalıştık. 2018 yılında İnsani Değerlendirme Vakfı'nın klasik değerlendirmesinde 23'üncü sıradaydık. Bu sene itibariyle 18'e kadar yükseldik. Şehrin yükünü alan bir ilçe olarak da o listede sadece biz varız. 2009 yılından bu yana 359 proje yaptık. 2019 seçimlerinde vaatlerimizin yüzde 99'unu yaptık. Vaat etmediğimiz halde yaptığımız birçok proje oldu" dedi.

GÖNÜL ELLERİ ÇARŞISI

Başkan Yazıcı, "Gönül Elleri Çarşımız var. Bu benim ilk projemdi. 2010 yılında açılışını yaptık. Bu projede 4 bin 500 kent gönüllüsüyle birlikte yürüttüğümüz ve toplumdaki tüm dezavantajlı kesimlere dokunduğumuz bir projedir. 2 bin metre kare alanda güzel bir çalışma yürütülüyor. Kent gönüllülerimiz ihtiyaç sahibi kişi ve aileleri tespit edip, talep ve ihtiyaçlarına çözüm üretiyorlar. Yapılacak olan şeye gönül elleri karar veriyor, biz sadece lojistiğini sağlıyoruz. Gönül elleri çarşımızda 14 komisyonumuz var" diye konuştu. Geçmişin sadaka taşı uygulamasını mobil uygulamayla internet ortamına aktardıklarını belirten Başkan Yazıcı, "Evden eve iyilik sosyal projelerimiz içinde önemli bir çalışmaydı. Eskiden sadaka taşı denilen anlayışı internet ortamına taşıdık. İnternet üzerinden yaptığımız bir uygulamayla ihtiyaç sahipleri ihtiyaçlarını yazıyor. Yardım yapmak isteyen arkadaşlarımız da ne yardım yapacağını yazıyor. Biz arka planda iki tarafın eşleşmesini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

50 BİN ÖĞRENCİYE KIRTASİYE DESTEĞİ

Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı'nın 5 yıldızlı bir kamp olduğunu belirten Yazıcı, "Şimdilerde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte bu kampta çalışıyoruz. On binlerce gencimizi ağırladık. Türkiye'nin ilk gençlik gemisini yaptık. Mehmet Akif Ersoy adlı şehir hatları vapurunu aldık ve gençlik merkezi yaptık. Orada her türlü gençlik faaliyetini yapıyoruz. Bu konuda Cumhurbaşkanımızdan ödül de aldık. 50 bin öğrenciye kırtasiye desteği verdik. Pandemi döneminde başlattığımız askıda tablet uygulaması devam ediyor. Artık ilçe dışına da bu konuda destek veriyoruz. Dijital kütüphanemizi 2010 yılında dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile birlikte açmıştık. 40 bin kitaba Tuzla kartla herkes ulaşabiliyor" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN EN UCUZ VE KALİTELİ YEMEĞİ

Türkiye'nin en ucuz ve kaliteli yemeğini sunan sosyal tesislerine sahip olduklarını hatırlatan Yazıcı, "9 sosyal tesisimiz, 6 çay evimiz ve 1 aş evimiz var. Sosyal tesislerimiz Türkiye'nin en ucuz ve kaliteli yemeklerini sunan tesislerdir. Önlerinde kuyruk oluşur" dedi. Başkan Yazıcı, "Biz 8 yıl önce anne-çocuk eğitim merkezlerini açtık. 8 tane merkezimiz var. Sayısını da artırmaya çalışıyoruz. Geçen yıl itibariyle kadın girişimcilik merkezi kurduk. Yaşlılar merkezini açtık. Sabah yaşlılarımızı evinden alıyoruz akşama kadar akranlarıyla birlikte burada vakit geçiriyorlar. Birlikte vakit geçirip bahçesinde toprakla uğraşıp bahçe yapıyorlar. Vatandaşımızın başkana ulaşamadık demesini önüne geçiyoruz. İstanbul'da verilen evde sağlık hizmetinin yüzde 17'sini biz veriyoruz. Bu 2019'da vaadimdi" açıklamasında bulundu.

ÜNİVERSİTELİLERE MADDİ DESTEK

Başkan Yazıcı, "Engelsiz yaşam merkezini kurduk. Gençlik merkezlerimizde gençlerimizle sürekli bir araya geliyoruz. Her yıl bin 200 tane öğrencimize üniversiteye hazırlık kursu veriyoruz. Belediyeler İstanbul'da toplamda 6 bin öğrenciye üniversiteye hazırlık kursu veriyor bunun bin 200 tanesini biz yapıyoruz. Bu kurslarda ciddi bir kazanma oranı var. Kazanan öğrencilerimizi sürekli takip ediyoruz. Hatta bir lisans programına yerleşip bitirip Tuzla Belediyesi'nde işe başlayan gencimiz bile var. 2014 yılından itibaren üniversite öğrencilerimize burs veriyoruz. Toplamda 15 bin 407 öğrencimize yıl boyunca 2 bin TL burs verdik. Bu sene 6 bin TL'ye çıkarttık. Biliyorsunuz ki Anayasa Mahkemesi burs vermeyi yasaklamıştı. Biz aileye yardım şeklinde 6 ayda bir burs veriyoruz. Öğrenci örgün öğretimse belgesini getiriyor, aile ikametgah belgesini getiriyor. Bursunu veriyoruz. Bu sene de 3 bin 500 - 4 bin öğrenciyi bulacak" dedi.

ÖDÜLLÜ PROJE TUZLA MARİNA

Tuzla Marina'nın hayata geçirilmesi hakkında konuşan Başkan Yazıcı, "Tuzla'nın mahalleleri birbirinden uzaktı. Bir merkez noktamız yoktu. Tuzla Marina bizim ilk dönemimizden itibaren planladığımız ikinci dönemimizin başında da açtığımız bir projemizdir. 520 bin metre kare içinde yer alan çupra balığına benzeyen, alışveriş merkezleri, tema parkı ve akvaryumu olan bir alan. Tuzla'nın kendine yettiği bir projedir. Tuzla Marina'dan dolayı ekonomiye katkı sağladığımız için ödül aldık. Şu anda burada 3 binden fazla çalışan var" şeklinde konuştu. Başkan Yazıcı, "Kamu binalarına her türlü desteği verdik. Binaların alt yapılarını yaptık. 9 tane okul yaptık. Tuzla'da tekli eğitime geçme konusunda iddialıyız. Okullarımıza bilişim desteği veriyoruz. 2010 yılından itibaren Türkiye'de tek olabilecek bir uygulama yapıyoruz. Okullar kapandığı andan itibaren okulları teslim alıyoruz. Kaymakamlık, milli eğitim ve bizim ekiplerimiz okulları geziyorlar eksikleri belirleyip tamamlıyoruz. Okullar açıldığı gün hepsini teslim ediyoruz" dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI HIZLANDI

İlçedeki kentsel dönüşüm çalışmalarını anlatan Yazıcı, "Van Depremi'nin ardından ilk riskli alan ilanı Tuzla'da başladı. Bugüne kadar 8 bin 665 bağımsız bölümde kentsel dönüşüm gerçekleştirdik. 2023 itibariyle 40 sitede kentsel dönüşümü tamamladık. 36 sitede ise görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni bina stokumuz yüzde 60'lara dayandı. İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte bir risk analizi yaptık. Bu analiz sonucuna göre fay hattına en yakın ilçe olarak Bakırköy ile Tuzla vardı. Biz de bu sonuçlara göre kentsel dönüşüme hız verdik. Depremden önce vatandaşlarımızı kentsel dönüşüm için zor ikna ediyorduk. Depremden sonra görüşmeler ve dönüşüm kabulleri hızlandı. Bunu tamamen kendi imkanlarımızla yapıyoruz" dedi.

ŞADİ YAZICI'NIN TUZLA'YA YAPTIĞI HİZMETLER

GÖNÜL Elleri Çarşısı

TUZLA Marina

EVDEN Eve İyilik Projesi

ENGELSİZ Yaşam Merkezi

GENÇLİK Merkezi

ŞEHİT Ömer Halisdemir Gençlik Kampı

TÜRKİYE'NİN ilk gemi gençlik merkezi

15 bin 407 üniversite öğrencisine eğitim desteği

50 bin öğrenciye kırtasiye desteği

ASKIDA tablet uygulaması

DİGİTAL Kütüphane

AİLELERE digital okur yazarlık eğitimi

6 bin 384 sporcuya destek

TÜRKİYE'NİN en ucuz ve kaliteli sosyal tesisleri

ANNE çocuk eğitim merkezi

BİLGİ evleri

KADIN Girişimcilik Merkezi

YAŞLILAR Merkezi ve Hobi Bahçesi

14 yıldır süren başkan halk günü buluşması

EVDE sağlık hizmeti

KRONİK Hasta Danışma Merkezi

KAMU kurumlarına milyonlarca liralık destek

9 tane okul

OKULLARA bilişim desteği

DEVLET okullarına boya badana desteği

TUZLA Sahil düzenlemesi

ŞELALE Eğitim Parkı

ŞEHİR müzesi

SAHİL kültür evi

AYDINLI taş mektep restorasyonu

ŞİFAPARK AVM

400 yataklı Tuzla Devlet Hastanesi

AĞIZ ve Diş Sağlığı Merkezi

EĞİTİM Aile Sağlığı Merkezi

16 Aile Sağlığı Merkezi

5 112 Acil Servis İstasyonu

8 bin 665 bağımsız bölümde kentsel dönüşüm

40 sitede sona eren 36 sitede devam eden kentsel dönüşüm

TUZLA Acil Afet Yönetim Merkezi

6 Şubat Depremi bölgesinde 3 konteyner kent