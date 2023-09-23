Uzak ülkelere yapılan ihracat 4 kat artırılacak

Ticaret Bakanlığı, ihracatın geleneksel ürün-pazar yapısını bir ileri aşamaya taşıyarak, yeni ürün, yeni pazar çeşitliliğine odaklanılarak hazırlanan ve 2022'de hayata geçirilen Uzak Ülkeler Stratejisi'nin dinamik bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

HEDEFTE 18 ÜLKE VAR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkenin ufkunu daha da ilerilere götürmek amacıyla ihracatçılar için rehber vazifesi görecek stratejilerin hayata geçirilmesi çalışmalarının başladığı belirtildi. Açıklamada, "Uzak Ülkeler Stratejisi ile birlikte ülkemizin kuzey-güney ve doğubatı eksenindeki avantajlı konumundan faydalanarak 18 ülkeye (ABD, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Filipinler, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Kanada, Malezya, Meksika, Nijerya, Pakistan, Şili, Tayland, Vietnam) yönelik ihracatımızı 4 katına çıkararak 80 milyar doların üzerine yükseltilmesi, bu ülkelerin ithalatından aldığımız toplam payı yüzde 1'e çıkararak ülkemizin ortalama ihracat menzilinin dünya ortalaması olan 4 bin 744 kilometreye yükseltilmesi hedeflenmektedir" denildi.