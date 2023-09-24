Braınworks Global deneyimli bir ekiple hizmet veriyor

TÜRKİYE'NİN tanınmış pazarlama ajanslarından Brainworks Global'in Kurucusu Umut Saçan, 14 yıldır deneyimli bir ekiple tanıtım ve pazarlama hizmetleri sunduklarını söyledi. Reklam ve pazarlama faaliyetlerinin uzun soluklu yürütülmesi gerektiğini belirten Saçan, "Her şeyimizi kopyalayabilirler, heyecanımızı asla. Sürdürülebilir başarıda; heyecan, disiplin, iletişim ve insana verilen koşulsuz değer olmazsa kalıcı başarı da olmaz. Her markanın ihtiyacına göre bir yol haritası belirliyoruz. Perakende, gayrimenkul ve sanayi sektöründe, köklü markaların reklam ajansı statüsünde olmanın verdiği güçle yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

MARKALARA GÜÇ VERİYOR

BRAİNWORKS Global ekibinin sektörde altı yılın üzerinde deneyime sahip nitelikli sektör profesyonellerinden oluştuğunu kaydeden Saçan, "Pazarlama süreçlerini ileri düzeyde sunuyor, ana stratejiyi, bir diğer deyişle büyük fotoğrafı öne alarak tüm iletişim araçlarını titizlikle sağlam bir stratejiye dayandırıyoruz. Teknik bilgi işin en basit kısmı, burada tecrübe ve sezgiler olmazsa matematiğin çöktüğünü çok kez gördük. Ekibimiz, veri analiz uzmanlarından, antropologlara kadar geniş bir yelpazede deneyimlere sahip" dedi.

Sektörde önemli referanslara da sahip olduklarını belirten Saçan, "100 yıllık bir marka olan Alsancak Unlu Mamuller markasının adının, konseptinin ve marka kimliğinin Alsancak 1924 olarak yenilenip değişmesinde Brainworks Global'in imzası var. Yine Bahçeşehir Turgutlu projesinin tv kampanyaları Brainworks Global'in mutfağından çıkıyor. Kazakistan'dan İsviçre'ye kadar bir çok ülkeye de işler yapan ajansımız, ayrıca Gürcistan, Tiflis'in en büyük konut projelerinden Green Diamond markasının da pazarlama süreçlerini satışları kapatarak teslim etmiş durumda. Deneyimlerimiz ışığında çözüm ortaklığı sunmaya devam edeceğiz" dedi.