Egeli girişimcilere 1 milyon liralık destek

KÜÇÜK ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), bölgesel ve sektörel bazda hazırladığı destekler kapsamında, makine ve gıda imalatı sektörlerinde iş fikirleri olan Denizli, Aydın ve Muğla'daki girişimcilere yönelik çağrıya çıktı.

KADINLARDA YAŞ ŞARTI YOK

"DENİZLİ, Aydın ve Muğla İli- Gıda ile Makine İmalatı Sektörlerinin Gelişmesine Yönelik Teknolojik Girişimciler" başlıklı çağrıya başvurular başladı. Başvurular 20 Ekim Cuma saat 23.59'a kadar devam edecek. Çağrıya, Denizli, Aydın ve Muğla'da makine ve gıda imalatı sektörleri konularında iş fikirleri olan 2020 sonrası gerçek kişi statüsünde bir firması bulunmayan, 1987 ve sonrası doğumlu girişimci adayları başvurabilecekler, kadınlarda yaş şartı aranmayacak.

KOSGEB tarafından değerlendirmeye alınacak olan makine ve gıda imalatı sektörlerinin gelişmesine yönelik iş fikri sahibi girişimcilerden uygun görülen 50 girişimci adayı, KOSGEB ile Denizli Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi, Denizli Ticaret ve Sanayi Odası, Aydın Sanayi Odası ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası arasında yapılan işbirliği kapsamında eğitim ve mentorluk programına dahil edilecek. Bu programı tamamlayan girişimciler belirlenen destek üst limitleri dahilinde İleri Girişimci Destek Programı'na başvuru yapabilecekler. KOSGEB, söz konusu alanlarda faaliyet gösterecek 50 girişimciye 1 milyon liraya kadar geri ödemesiz destek verecek.