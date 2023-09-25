Bakanlıktan 450 milyon liralık kırtasiye yardımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere ilköğrenim ve ortaöğrenimdeki çocukları için 450 milyon lira kaynak aktardı. Örgün eğitime devam eden öğrencilerin giyim, ayakkabı, çanta, kırtasiye gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) sosyal yardım ödemesinin yapıldığını söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bu desteğimizle önceliğimiz çocuklarımızın eğitimden uzak kalmaması olacak. Böylece eğitimde fırsat eşitliği ilkesini de desteklemiş olacağız" dedi.