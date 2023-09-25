Ticaret Bakanlığı’ndan esnafa destek mesajı

Ticaret Bakanlığının, ahiliğin günümüzdeki temsilcileri esnaf ve sanatkarların, iktisadi hayata uyum sağlaması, ticari hayatta aktif rol alması ve ekonomik büyümeye katkılarının artması için çalışmaya devam ettiği, bakanlığın her zaman bu kesimin yanında yer alacağı bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2002'de mali imkanlar ölçüsünde esnaf ve sanatkarlara 151 milyon lira tutarında faiz indirimli kredi kullandırılırken, 2003'ten bugüne kadar bu kapsamda kullandırılan kredilerin toplam tutarı 416 milyar liraya yaklaştığı belirtildi. Desteklerin süreceği vurgulandı.