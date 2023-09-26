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Haberler Ekonomi Kur Korumalı Mevduat hesaplarında yeni dönem

Kur Korumalı Mevduat hesaplarında yeni dönem

Yapılan değişiklikle standart TL mevduat desteklenirken, KKM’ye verilen faiz cazip olmayacak

HABER MERKEZİ
Kur Korumalı Mevduat hesaplarında yeni dönem
TÜRK lirası (TL) dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında asgari faiz zorunluluğu kaldırıldı. Böylece bankaların TL dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebilmesinin önü açıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankacılık sistemini TL'yi cazip kılacak şekilde dönüştüren adımlarına kararlılıkla devam ediyor. Uygulama talimatında yapılan değişiklikle TL dönüşümlü kur korumalı hesaplarda asgari faiz zorunluluğu kaldırıldı. Böylece bankaların TL dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebilmesinin önü açıldı. TCMB, Türk lirası mevduatı cazip kılmak amacıyla bir dizi adım atmıştı.
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