TOKİ’den 43 ilde 212 konut satılık

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi, İzmir'inde bulunduğu 43 ilde 212 konut ile 17 ilde 143 iş yerini 11-12 Ekim tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak. TOKİ tarafından satılacak konut ile iş yerlerine yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile sahip olunabilecek. 11 Ekim ve 12 Ekim'de saat 10.30'da gerçekleştirilecek açık artırmalar, TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara The Green Park Hotel'de yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede. com.tr) teklif verilebilecek. Satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşinat 48 ay vadeyle sahip olabilecek. Detaylı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile www. emlakmuzayede.com.tr internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.