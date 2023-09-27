BES’te yeni bir dönem başladı

BES'te katılımcıların belirlenen hal ve koşulları sağlandığında birikimlerinin yüzde ellisine kadar olan tutarın kısmen ödenmesi için başvuru yapabilecek. Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile Bireysel Emeklilik Sistemi'nde katılımcılar, sistemden çıkmadan birikimlerinin yüzde 50'sine kadar olan kısmını toplu olarak alabilecek. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) kısmen ödeme hakkının kullanımına ilişkin temel esaslar belli oldu. İlgili yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

YÜZDE 50'SİNE KADAR

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde katılımcılar belirlenen hal ve koşulları sağladığında birikimlerinin yüzde 50'sine kadar olan tutarın kısmen ödenmesi için başvuru yapabilecek. Buna göre katılımcılar, sözleşmelerini sonlandırmadan konut alımı, evlenme, doğal afet ve eğitim gibi durumlarda birikiminin yüzde 50'sini kullanabilecek. Devlet katkısının oranı ise talep durumuna göre değişecek. Doğal afet durumunda kısmen ödenen tutarın yüzde 25'i oranında devlet katkısı verilecek. Bu durumunda kısmen ödeme için süre şartı aranmayacak.

EĞİTİM İÇİN 21 YAŞ ŞARTI

Eğitim halinde yapılan kısmen ödemelerde sözleşme sonlandırma süresi 4 yıl olacak. Katılımcı, 21 yaşını aşmamış olmak koşuluyla Türkiye'de faaliyet gösteren üniversitelerin herhangi bir örgün eğitim lisans programına kayıtlı olması halinde başvuruda bulunabilir.