Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Kurumlarımızın gayreti ve her yaştan vatandaşımızın kararlılığı ile milyonlarca ton atık ekonomiye kazandırıldı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı kapsamında 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmesiyle küresel bir dönüşümün kapısını araladık" dedi. Emine Erdoğan, Sıfır Atık hareketinin 6 yaşında olduğunu duyurdu. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından "Dünya ortak evimiz ve sıfır atık" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Tabiata insana bahşedilmiş bir lütuf nazarıyla bakan milletimizin desteğiyle bugün Türkiye, dünyada sıfır atık hareketinin öncüsü konumunda. Günden güne her vicdana sirayet eden Sıfır Atık kültürünü yaygınlaştırmak için peş peşe güçlü adımlar attık. Kurumlarımızın gayreti ve her yaştan vatandaşımızın kararlılığı ile milyonlarca ton atık ekonomiye kazandırıldı.