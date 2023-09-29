Alo 174 Gıda Hattı’na 3 milyona yakın çağrı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2009'da faaliyete başlayan Alo 174 Gıda Hattı'na bugüne kadar 2 milyon 962 bin 707 başvuru yapıldığını, bunlardan 66 bin 924'ü için cezai işlem uygulandığını bildirdi.

Yumaklı, vatandaşların gıdayla ilgili şikayet ve başvurularını Alo 174 Gıda Hattı'nın yanı sıra WhatsApp İhbar Hattı (0 501 174 01 74) ve çevrim içi canlı destek merkezi "http://www.alo174. gov.tr/" internet adresi üzerinden yapabileceğini bildirdi. Yumaklı, ürün gruplarına göre başvurularda, et ve et ürünlerinin 126 bin 983 ile ilk sırada yer aldığını, bunu 105 bin 372 başvuruyla tahıl, un ve unlu mamuller, 77 bin 746 başvuruyla da hazır yemek ve yemek fabrikalarına ilişkin ihbar ile şikayetlerin izlediğini bildirdi.