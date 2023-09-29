Altını olanlar dikkat!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında, Beştepe'de düzenlenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu yaklaşık 4.5 saat sürdü. EKK toplantısının ana gündemini, finans piyasalarının gelişimini ve istikrarını destekleyecek politikalar ve tedbirler oldu. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Türkiye Yüzyılı'nda fiyat istikrarını esas alan sürdürülebilir, kapsayıcı ekonomik büyümenin sağlanması, stratejik yatırımların desteklenmesi, küresel ekonomide ortaya çıkabilecek risklere karşı finansal istikrarın güçlendirilmesi, yurt içi tasarrufların artırılması, finansmana erişimin artırılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Toplantıda ön plana çıkan bazı başlıklar ve tespitler şöyle:

PİYASA İSTİKRARI VURGUSU

Fiyat istikrarı ve finansal istikrarın sağlanması ile uyumlu olacak şekilde, katma değeri yüksek ve ihracat odaklı yatırımların teşvik edilecek. Dışa bağımlılığın azaltılması ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi amacıyla başta Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK) olmak üzere yatırımcıların finansman imkânlarını artıracak yeni adımlar devreye girecek. Finansal piyasalarda Türk lirası cinsinden enstrümanlar çeşitlendirilecek ve yatırımcılar için daha cazip hale getirilecek.

ALTINLAR YASTIK ALTINDAN ÇIKACAK

Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik mevcut sistemlerin geliştirilmesi amacıyla önümüzdeki dönemde yeni adımlar atılacak. Yastık altındaki 5 bin ton altının finansal sisteme kazandırılması için Merkez Bankası geçen yıl "Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması Hakkında Tebliği"ni yayınlamıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca devreye alınan Altın Tasarrufu Sistemi kapsamında vatandaşın altınını ekonomiye kazandırması için teşvik edici uygulamalar devreye alınacak.

DİJİTAL TÜRK LİRASI 2024'TE TAMAM

Merkez Bankası öncülüğünde çalışmaları yürütülen Dijital Türk Lirası Projesi hızlandırılacak. Türk lirası cinsi yatırım araçlarının cazibesi ve çeşitliliği artırılacak. Dijital Türk Lirası için idari düzenleme 2024 yılı sonuna kadar tamamlanacak. Dijital Türk Lirası Projesi'nin birinci faz çalışmaları kapsamında, Dijital Türk Lirası Ağı üzerindeki ilk ödeme Aralık 2022'de gerçekleştirilmişti.

Bu yıl seçili bankalar ve finansal teknoloji firmalarının katılımlarıyla geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, dağıtık defter teknolojilerinin ödemeler ekosistemlerinde kullanımı ve anlık ödeme sistemleri ile entegrasyonu gibi konularda tasarlanan özgün mimari kurgulara ait testlere devam ediliyor.

KATILIM FİNANS ÇERÇEVE KANUNU

Katılım finans ekosisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında sektörü destekleyici mekanizmalar güçlendirilecek. Katılım Finans Çerçeve Kanunu hazırlıkları tamamlanacak. Katılım finans sisteminin reel sektörü daha fazla desteklemesini sağlayacak çeşitli düzenlemeleri içeren kanunla Türkiye Katılım Finans Kuruluşları Birliği kuruluyor. Katılım finans kuruluşlarının mezkûr kanunlarda tanımlanan faaliyet konularının yanı sıra finansman işlemlerinde alım, satım, ortaklık veya kiralama yöntemlerini de kullanmaları amaçlanıyor.

NORVEÇ MODELİ BANKA

Aile ve Gençlik Bankası'na ilişkin çalışmalar önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak. Doğalgaz ve petrol gelirleriyle, gençlere eğitim, istihdam, evlilik, çocuk bakımı gibi alanlarda katkı için kurulacak olan Aile ve Gençlik Bankası'nın "Norveç Varlık Fonu" benzeri bir sistemle çalışması öngörülüyor. Fon'un 60'ın üzerinde ülkede, 10 bin yakın firmada yatırımı bulunuyor. Banka, hibe ve teşvik programlarıyla gençlerin yanında olacak.

TOPLANTIYA KİMLER KATILDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığındaki zirveye, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.