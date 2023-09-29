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Haberler Ekonomi E-ticarette eleman sorunu lise öğrencileriyle çözüldü

E-ticarette eleman sorunu lise öğrencileriyle çözüldü

HABER MERKEZİ
E-ticarette eleman sorunu lise öğrencileriyle çözüldü

İZMİR Ticaret Odası (İZTO), hızla gelişen ve tüm sektörlerin ortak noktası haline gelen e-ticaretin ivme kazanması için harekete geçti. İZTO 80. E-Ticaret Grubu Meslek Komitesi ve İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile iş birliğiyle başlatılan projede İzmir Dış Ticaret Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, temel e-ticaret konularında eğitim aldı. Projenin üçüncü aşamasında öğrenciler ve sektör temsilcileri buluştu.

Son aşamada ise farklı sektörde faaliyet gösteren, kendi e-ticaret sitesi üzerinden satış gerçekleştiren İZTO üyeleri, öğrencileri firmalarında stajyer olarak kabul etti. Bu sayede öğrenciler staj yaptıkları firmalarda, sanal mağazada ürün girişlerinin yapılmasından gelen siparişlerin onaylanarak teslimatına kadar olan e-ticaret iş sürecini, uygulamalı olarak işbaşında öğrenme fırsatı buldu. Firmalar ise ara elaman sorununu çözdü.

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