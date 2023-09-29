İstanbul Havalimanı İngilizlere örnek oluyor

UÇUŞ sayılarıyla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı, uluslararası basında övülmeye devam ediyor. Financial Times gazetesi, Londra'daki Heathrow havalimanının yapımı süren üçüncü pisti ile ilgili yaptığı haberde, Türkiye'den örnek verdi. Tartışmaların merkezinde olan Heathrow'un İstanbul Havalimanı'nın gerisinde kaldığı vurgulandı. Megakentteki havalimanının ilk etabının dört yıl önce yaklaşık 11 milyar dolar maliyetle açıldığı anımsatılarak, "Şimdi ise yılda 90 milyon yolcuya hizmet verebilen beş pistiyle Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu" övgüsü yapıldı.