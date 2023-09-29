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Türkiye doğalgaz merkezi oluyor

Türkiye, yapılan anlaşma sonucunda Moldova’ya 2 milyon küplük doğalgaz ihraç edecek.

HABER MERKEZİ
Türkiye doğalgaz merkezi oluyor
TÜRKİYE'DEN Moldova'ya günlük 2 milyon metreküp doğal gaz ihracatı için iki ülke arasında anlaşmaya varıldı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'den (BOTAŞ) yapılan açıklamada, Enerji Yüzyılı vizyonu ile yeni ihracat anlaşmaları için birçok ülke ve şirketle görüşmelerin sürdüğü bildirildi. BOTAŞ'ın birbiri ardına gerçekleştirdiği ihracat anlaşmalarıyla Avrupa'nın enerji arz güvenliğinin teminatı olmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, "BOTAŞ, ülkemizi doğal gaz ticaret merkezi konumuna ulaştırma hedefi kapsamında, 'Türkiye'nin ve Avrupa'nın Enerjisi' unvanıyla doğal gaz ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler listesine yeni bir Avrupa ülkesini daha ekledi. Bu kapsamda BOTAŞ, bölgede ve özellikle Moldova enerji piyasasında aktif rol oynayan East Gas Energy Trading şirketi ile doğal gaz ihracatı anlaşmasına imza attı" denildi.
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