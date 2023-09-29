Üretim kapasitesini artıran firma ihracata başladı

YOZGAT'TA devlet desteklerinden faydalanarak üretim kapasitesini artıran firma, çok sayıda ülkeye gözlük çerçevesi satıyor. Boğazlıyan ilçesinde 2009'da üretime başlayan firma, yıllar içeresinde KOSGEB, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı destek programlarına proje sunarak hibe desteği almaya hak kazandı.

ÇALIŞAN SAYISI 100'E ÇIKTI

DEVLET destekleriyle üretim kapasitesini ve istihdam sayısını artıran firma, yurt içi satışlarının yanı sıra, Almanya, Fransa başta olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesine, Afrika ülkelerine ve ABD'ye gözlük çerçevesi ihraç ediyor.

Firma Genel Müdürü Abbas Budak, Türkiye'nin en büyük gözlük fabrikası olduklarını, metalden ve plastikten gözlük ürettiklerini söyledi. Budak, aldıkları makineyle özellikle üst segment gözlük üretimine geçtiklerini belirterek, "Hem Türkiye'nin ihtiyacı olan gözlükleri sağlama hem de yurt dışına pazarlama imkanına kavuşmuş olduk. Daha önce işçi sayımız 20-30 civarındaydı. Bu desteklerin sürekli olmasıyla 100 civarında çalışana ulaştık. Daha önce kapasitemiz Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak için yeterli değildi ama bu yaptığımız yatırımlarla şimdi ayda 30-40 bin civarında gözlük çerçevesi üretebiliyoruz." diye konuştu.