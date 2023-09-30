‘Asgari ücretlinin yükü azaltılacak’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun(TİSK) İstanbul'da düzenlediği 'Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı'na katıldı. Burada asgari ücretle ilgili açıklama yapan Bakan Işıkhan, "Ekonomide birinci önceliğimiz vatandaşlarımızın refahını en üst seviyeye çıkarmaktır. Enflasyonun yükünü azaltmak hepimizin ortak hedefidir. Yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz var. Aralık ayında başlayacak olan 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret artışıyla ilgili çalışmaları sizlerle ve işçi sendikalarımızla istişare halinde sürdüreceğiz. Ben bakan olarak hem işçinin hem de işverenin bakanıyım. Haklarımızın ve sorunlarınızın takipçisiyim" diye konuştu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayında bir araya gelecek.