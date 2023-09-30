E-ticarette 44 firmaya 78.5 milyon TL ceza

Teknolojinin hızlı gelişmesi, dijitalleşmenin yaygınlaşması ve salgın sonrasında tüketici alışveriş alışkanlıklarının değişmesiyle, e-ticaretin genel ticarete oranının her geçen gün arttı. Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) 2022 verilerine göre, Türkiye'de e-ticaretin genel ticarete oranı 2019'da yüzde 9,8 olurken, 2020'de yüzde 15,7'ye, 2022'de yüzde 18,6'ya ulaştı.

"TÜKETİCİLER KORUNMALI"

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2022 itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 109'luk artışla 800,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Sipariş adedi ise 2022'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 43 artışla 3 milyar 347 milyondan, 4 milyar 787 milyona yükseldi" ifadeleri yer aldı. Açıklamada, e-ticarette satıcının kimliği ile malın fiziki kontrolünün yapılmamasının tüketicilerin daha fazla korunması ihtiyacını ortaya çıkardığına işaret edilerek, Bakanlığın yaptığı çalışmalarla hem tüketicileri hem de firmaları bilgilendirdiği vurgulandı.

STOK OYUNUNA İZİN YOK

Bu çalışmaların yanında tüketici şikayet başvuruları ve hakem heyeti verileri üzerinden analizler yapıldığı, bunun sonucunda gerçekleştirilen denetimler ve e-ticaret sektöründe firmaların mevzuata uyum süreçlerinin kontrolüyle tüketici mağduriyetlerinin önlenmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi gerekçelerle ya da fiyat artışlarından yararlanarak daha fazla kar elde etme amacıyla ödemesi yapılan siparişlerin stokta bulunmama gibi gerekçelerle iptal edilmesi neticesinde tüketicilerimizi mağdur eden uygulamalar başta olmak üzere mesafeli sözleşmelerde cayma hakkı kullanımında bedel iadesi ile teslim ve ifa yükümlülükleri sıkı şekilde denetlenmektedir. Bu kapsamda 2023 yılında denetlenen 61 firmadan mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 44 firmaya toplamda 78 milyon 530 bin 902 lira idari para cezası uygulandı" ifadelerine yer verildi.