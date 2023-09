Gaziemir esnafına indirimli sağlık hizmeti

İşitme cihazları üzerine faaliyet gösteren ODYOVA firması ile Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (GESKOP) arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol ile GESKOP ortaklarına işitme cihazı alımlarında yüzde 30 indirim sağlanacak. Fırsattan esnaf sanatkarların yanı sıra birinci dereceden yakınları da yararlanabilecek.

'ESNAFA TAM DESTEK'

Esnaf sanatkarların ekonomik şartlar altında zorluklar yaşadığına dikkat çeken Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Genel Müdürü Ogün Taşkın, "Esnaf sanatkarlara destek olacak her türlü işbirliğine varız. Günümüzde sağlık hizmetleri de oldukça yüklü meblağlar tutuyor. İşyerinin kirası, vergisi, çalışanının ödemesi, her gün artan girdi ve enerji maliyetleri altında sınırlı sermayesi ile kendisinin ve ailesinin geçimini sağlamaya çalışan esnaf sanatkarlara her türlü katkının verilmesi lazım. Bu düşüncelerle protokolü gerçekleştirdik" dedi.

TESTLER DE ÜCRETSİZ

Protokolün bir yıl geçerli olacağı belirtilirken, işbirliği çerçevesinde başvuran üyelerin işitme testlerinin de ücretsiz yapılacağı kaydedildi. Genel Müdür Ogün Taşkın, "Ne tür, hangi standartlarda bir işitme cihazına ihtiyaç duyulacağı testler sonucu belirleniyor. Ortaklarımız bu testler için de ayrı bir ücret ödemeyecek. Anlaşma yaptığımız sağlık kurumu bu testleri de ücretsiz olarak yapacağını taahhüt ediyor" diye konuştu.

YENİ İNDİRİMLER

Sağlık alanında benzer çalışmaları sürdüreceklerini kaydeden Ogün Taşkın, "Diğer sağlık kurumları ile de görüşmeler yapıyoruz. Kısa zamanda her türlü sağlık hizmetinin indirimli olarak ortaklarımıza sunulmasını sağlayacak yeni projelere imza atacağız. İşitme cihazına ihtiyaç duyan ve bu hizmetten yararlanmak isteyen Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ortaklarını kooperatifimizden veya 0539 500 48 80 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi edinebileceklerdir" ifadelerini kullandı.