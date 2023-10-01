Bankalar pompanın ucunu kendine bağladı

Bankaların uyguladığı yüksek kredi kartı komisyon oranları akaryakıt sektörünü de vururken, komisyon oranlarında indirim bekleyen istasyonlar bankaların bindirimi ile karşılaştı. Geçtiğimiz haftalarda yüzde 2.5'lar seviyesinde olan kredi kartı komisyonu yüzde 3 seviyesine çıktı.

"AYAKTA DURAMIYORUZ"

Böylece kredi kartı ile akaryakıt alımında her 1000 TL'nin 30 TL'sini bankalar komisyon olarak alırken, bu durum vatandaşı da etkilemeye başladı. EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bayinin eline kalan marjı yüzde 4,3 oluyor. Bunun yüzde 3'ünü POS'a verdiğimizde kalan yüzde 1,3'tür. Bunun en az yüzde 0,70'i de nakliyeye gittiğinde istasyona tüm işletme ihtiyacı ve yaşamı için kalan 0,60'dır. Bu kalan ile maaş, SGK, yemek, genel giderler, ek faizlerin ödenmesi ve üstüne de bayinin evine ekmek götürmesi bekleniyor" diye konuştu. Aktaş, "Bankaların uyguladıkları kredi kartı komisyon oranları dayanılmaz noktalara geldi. Sayıları bugün 12 bin 700'ü bulan istasyonlar yakında önce haftanın bazı günlerinde daha sonra ise tamamen kapanmaya başlayacaktır" dedi.