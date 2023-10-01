Çamlaraltı ailesi Günbatımı Kokteyli’nde buluştu

İZMIR Özel Çamlaraltı Koleji'nin öğretmenleri, yöneticileri, çalışanları, Mezunlar Derneği yönetim kurulu üyeleri ve Okul Aile Birliği yönetimi, gerçekleştirilen geleneksel Günbatımı Kokteyli'nde bir araya geldi. Çamlaraltı Koleji'nin deniz manzaralı terasında gerçekleşen kokteylde buluşan konuklar, İzmir körfezinin doyumsuz manzarası eşliğinde keyifli saatler geçirdi.

İzmir Özel Çamlaraltı Koleji'nin 70. yılını da kutlayacağı yeni eğitim öğretim yılına başladığını belirten Genel Müdür Gülçağ Gençer, ilk günkü heyecanla eğitim yolculuğuna devam ettiklerini söyledi. Öğretmenler ve öğrencilerle tekrar buluşmanın mutluluğu ve yaşadıklarını ifade eden Gençer 2023-2024 eğitim öğretim yılının herkese sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini diledi.