Dijital dönüşüme yatırım yapıyorlar

NERA Pazarlama Ajansı Kurucusu Ogün Nergizal, tüm dünyada kullanımı giderek artan dijital pazarlamanın firmalara günümüzün rekabetçi koşullarında birçok avantaj sağladığını söyledi. Dijital pazarlama ve iletişim süreçlerinin doğru stratejilerle yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Nergizal, yanlış atılan bir adımın kazançtan çok kayba neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Nergizal, ülkemizin dijital pazarlama ve sosyal mecraların kullanımı açısından dünyada en üst sıralarda yer aldığına dikkat çekti.

YAPAY ZEKA KULLANIYOR

2024 yılı sonunda dijital pazarlamaya ayrılan kaynakların tüm dünyada 1 trilyon dolar olmasının ön görüldüğünü kaydeden Nergizal şu bilgileri verdi: "2021 yılında dijital pazarlama harcamaları 522,5 milyar seviyesinde gerçekleşti. Bu rakamlarda Google ve Facebook ilk iki sırayı paylaştı. Dünya çapındaki bu reklam harcamalarının, 2024 yılı sonunda yüzde yüzün üstünde bir artışla 1 trilyon doları geçebileceği belirtiliyor. Bu nedenle günümüzün rekabetçi ortamında ayakta kalmak isteyen şirketlerin dijital dönüşüme ayak uydurması gerekliliği bir kez daha ortaya çıkıyor." Aynı zamanda şirketlerin farklı mecraların da kullanıldığı kapsayıcı medya planlamasına yönelmesi gerektiğini söyledi. Nergizal, İzmirli bir firma olarak yapay zeka destekli yazılımlarıyla özellikle yabancı firmalara veya yurtdışı bağlantılı Türk firmalarına da hizmet verdiklerini kaydetti.