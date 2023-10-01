‘Genel beklenti karşılandı ama potansiyele ulaşamadı’

2023 yaz sezonunu değerlendiren POYD Bodrum Temsilcisi ve Bodrium Hotel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin, sezonun genel beklentiyi karşıladığını, ancak artan maliyetler nedeniyle gerçek potansiyele ulaşamadıklarını söyledi. Özellikle İngiltere, Almanya ve Hollanda gibi merkez Avrupa ülkelerinden kente olan uçuşların sayısında azalma olduğunu kaydeden Girgin, Bodrum'un uluslararası pazarda fiyat açısından rekabetçi özelliğini kaybettiğini dile getirdi.

ANA PAZARLARDA DÜŞÜŞ

Bodrum'un geneline paralel olarak, beklentilere uygun bir sezon geçirdiklerini belirten Yiğit Girgin, "Beklentilerimiz genel anlamda karşılanmasına rağmen, bütçe ve doluluk anlamında daha iyi olabilirdik. Çünkü çok ciddi bir maliyet artışı yaşadık. Turizm sektörü aslında 60'tan fazla sektöre hitap eden ve onlara can veren bir yapıya sahip. Otellerin yavaşlaması diğer sektörlerin de yavaşlamasına neden oluyor. Sektör olarak bu durumu zaten öngörüyorduk. Pandemiyle başlayan bu süreç tüm dünyada enflasyonun artmasına, tüm kalemlerdeki maliyetlerin de yükselmesine neden oldu. 2023'e merhaba derken ciddi bir planlama ve artış yakalayacağımızı düşünmüştük. Ancak, Ağustos sonu itibariyle özellikle İngiltere, Almanya ve Hollanda gibi ana pazarlarda ciddi düşüşler yaşadık. Planlanan uçuşlar gerçekleşmedi. Bu yılki rakamlar geçen yılın Ağustos ayının gerisinde kaldı" dedi.

OLUMSUZ ETKILENDI

Artan maliyetlerin otellerin fiyat politikalarına da yansıdığını anlatan Girgin, şu ifadeleri kullandı: "Bodrum maalesef artan maliyetler, kira ve ulaşımla birlikte farklı bir noktaya evrildi. Kentin yaz aylarındaki artan nüfusuna ise mevcut altyapının cevap vermesi mümkün olmadı. Öte yandan Türkiye genelinden de farklı olarak Bodrum'un fiyat politikası daha yüksek bir noktaya evrildi. Aslında Airbnb'ye karşı değiliz. Biz ruhsatsız, vergisiz, kayıt dışı yapılan ve turizme hizmet etmeyen bir organizasyona karşıyız. Yerli-yabancı bazı kişilerin mülklerini kafalarına göre kiralamaları mantıklı ve kabul edilir bir durum değil. Bu da turizme darbe vurdu."

KAPILARI HER ZAMAN AÇIK

Bodrium olarak yılın 12 ayı kapılarının açık olduğunu vurgulayan Girgin, "Önümüzdeki süreçte artık kültür, sanat aktivitelerinin içinde daha çok yer almak istiyoruz. Özellikle yerli turistler kendilerine 12 ay boyunca farklı aktiviteler bulabiliyor. Buradaki gastronomi anlamdaki restoran çeşitliliği de arttı. Biz de Bodrium Hotel & SPA olarak her zaman üst seviyedeki kaliteyi deneyimli ekibimizle birlikte sunmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.