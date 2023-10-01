İzmir’in ihracatı artarken ithalatı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, ihracat 2023 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artarak 21 milyar 615 milyon dolar, ithalat yüzde 6,9 azalarak 30 milyar 271 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TEMMUZ'A GÖRE DE ARTTI

Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 azalarak 11 milyar 256 milyon dolardan, 8 milyar 657 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ağustos ayında yüzde 65,4 iken, 2023 Ağustos ayında yüzde 71,4'e yükseldi. İzmir'de Ağustos ayında 1 milyar 403 milyon 661 bin dolarlık ihracat yapılırken yılın ilk sekiz ayında bu rakam 11 milyar 446 milyon 948 bin dolara çıktı. Temmuz ayına göre ise yüzde 6'lık bir artış da dikkat çekti.

ALİAĞA İLK SIRADA YER ALDI

İzmir Ağustos ayında 980 milyon 637 bin dolar ürün ithal ederken yıl genelinde ithal edilen ürünlerin toplamı ise 8 milyar 760 milyon 27 bin dolara çıktı. Ağustos ayı en düşük ithalat rakamlarına sahip ay olurken Temmuz ayına göre yaklaşık yüzde 19'luk bir düşüş yaşandı. İzmir'in ithalat ve ihracat rakamları karşılaştırıldığında Ocak ve Ağustos aylarında 2 milyar 686 milyon 921 bin TL'lik dış ticaret fazlası verildi. 2023'ün genelinde Aliağa Gümrük Müdürlüğü'nden 13 milyar 872 milyon 607 bin dolar, İzmir Gümrük Müdürlüğü'nden 6 milyar 328 milyon 4 bin dolar, Ege Serbest Bölge'den 1 milyar 687 milyon 91 bin dolarlık ihracat yapıldı. Öte yandan ilk sekiz ayda Aliağa Gümrük Müdürlüğü'nden 10 milyar 9 milyon 612 bin dolar ithalat, İzmir Gümrük Müdürlüğü'nden 6 milyar 328 milyon 790 bin dolar, Ege Serbest Bölge'den 1 milyar 94 milyon 578 bin dolarlık ithalat yapıldı.