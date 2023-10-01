Muradiye Organize Sanayi genişlemeye devam ediyor

MANİSA Muradiye Organize Sanayi Bölgesi (MUOSB) yeni bir ticaret merkezini kazandırmanın gururunu yaşıyor. Muradiye OSB, alt yapı giderlerine kaynak oluşturmak için inşa ettiği 155 adet dükkandan oluşan yeni ticaret merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Geliri ile Muradiye OSB'nin 20 yıllık altyapı sorununa neşter vuruldu.

VERİLEN SÖZLER TUTULDU

YÖNETİM Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, altyapı için sanayiciden tek kuruş alınmadığının altını çizerken, Uzunburun genişleme alanında parsel tesviye ve yol çalışmaları başladı. Yaklaşık 294 hektarlık alana genişleyen Muradiye OSB, sanayicinin yer ihtiyacını gidermek için harekete geçti. İlk defa bir ıslah OSB'nin genişleme alanı çalışması başarı ile sonuçlanarak, Muradiye OSB mevcut alanının iki katı sınırlara ulaştı. Hem Muradiye OSB'nin geleceği için güçlü bir kaynak oluşturuldu, hem de sanayicinin yer ihtiyacına çare olundu. Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, "Bugün verdiğimiz sözleri tutmanın haklı gururunu yaşadığımız bir gündür" şeklinde konuştu.